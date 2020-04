Dalla Nigeria arriva una notizia sconcertante: uccidono più le forze di sicurezza per far rispettare il lockdown rispetto al Covid-19 stesso. La denuncia, secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, arriva dalla Commissione nazionale per i diritti umani che, riporta Adnkronos, ha spiegato di aver ricevuto “105 denunce di incidenti e violazioni di diritti umani ad opera delle forze di sicurezza”in 24 dei 36 Stati della Nigeria e ad Abuja. A questo si aggiunge un altro drammatico fatto: “Ci sono 8 incidenti documentati di uccisioni extragiudiziali che hanno causato 18 morti”. Il dato impressiona ulteriormente se paragonato ai decessi diretti per coronavirus, 12 finora in Nigeria, con 407 casi confermati.