Chiama i carabinieri: “C’è una festa privata con troppa gente, sono tutti vicini e non hanno la mascherina”.

E invece erano i clienti seduti al bar ed era tutto in ordine.





Il fatto, come riporta “Repubblica.it”, è avvenuto a Vinovo, hinterland di Torino, in viale Francia dove c’è il centro commerciale “I cavalieri”. Venerdì sera, forse a causa della preoccupazione per le notizie non confortanti sul numero dei contagi e sapendo della stretta del nuovo Dpcm sul rischio dovuto agli assembramenti, è arrivata una telefonata al centralino del 112 con una denuncia chiara. Un cliente del centro ha segnalato: “Al piano di sotto c’è una festa in corso, sono assembrati e senza mascherina”.

I carabinieri hanno accertato che non c’era alcuna festa privata ma soltanto alcuni clienti seduti al dehors di un bar molto conosciuto della zona e tutti a distanza e con la mascherina.