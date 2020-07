Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una visita all’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno. Ecco quanto riportato da “Repubblica.it”: “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia. A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il governo o la Regione Lombardia. Noi, intanto, abbiamo chiuso e salvato la vita di centinaia di persone. Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza. Non c’è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia”.