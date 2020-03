Cateno De Luca, sindaco di Messina in questi giorni sta facendo parlare di se sulla questione sbarchi sullo stretto. Tanto da finire sul New York Times. Sindaci e governatori di Regione infervorati, protagonisti di iniziative e reprimende per l’emergenza coronavirus, che per un utente di Twitter, attualmente bloccato a Londra, meritano il primo piano. Un tweet che ne riunisce alcuni e che vede tra questi anche il sindaco di Messina Cateno De Luca. Il tweet è stato ripreso da alcune testate straniere online come Stern e il New York Times che lo ha inserito nella propria newsletter.

“I stopped him and said, ‘Look, this isn’t a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home.”

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb

— 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020