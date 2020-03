Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, al Garibaldi-Nesima di Catania, è salito a dieci il numero dei guariti dal coronavirus nel reparto di Malattie Infettive grazie ad una terapia combinata di Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina. Gli ultimi due guariti sono due uomini di 58 e di 62 anni. Come sottolineato dall’azienda ospedaliera, «le guarigioni registrate al Garibaldi lasciano ben sperare sul buon decorso della malattia anche per gli altri ricoverati sottoposti attualmente allo stesso trattamento farmaceutico». Mentre, viene precisato che «continua intanto, per i casi più complessi, la sperimentazione del Tolicizumab».