Come si legge su “La Sicilia” è allarme Covid nel centro meccanografico delle Poste che si trova nella zona industriale. Sono ancora in corso gli esami diagnostici molecolari (tamponi) al Centro di smistamento dopo l’individuazione di alcuni casi positivi, sembra quattro accertati, mentre i sospetti sarebbero 10. I tamponi finora avrebbero riguardato oltre 40 dipendenti, sui 300 lavoratori del centro, che sarebbero stati a contatto con i soggetti risultati positivi e adesso in isolamento a casa. La situazione sarebbe sotto stretto monitoraggio dell’Asp, ma i sindacati sono fortemente preoccupati che le procedure messe in atto non siano tali da poter contenere il virus visto che il centro ha continuato a funzionare regolarmente seppure i locali siano stati immediatamente messi in sicurezza.