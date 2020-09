Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Bari annuncia l’arrivo di Leonardo Candellone dal Napoli. Ecco quanto si legge nella nota del club:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Candellone (15 settembre 1997, Torino) con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.

Il 23enne attaccante piemontese ha vissuto le ultime due stagioni da protagonista con la maglia del Pordenone: con in nero-verdi ha vinto nella stagione 18/19 campionato di Serie C e Supercoppa di C (37 presenze, 14 reti e 3 assist); la scorsa stagione in Serie B ha giocato 31 partite, segnato 2 gol e fornito 2 assist, sfiorando la promozione in Serie A ai playoff. Candellone è cresciuto nelle giovanili del Torino (con cui cui ha conquistato un Campionato Primavera ed una Supercoppa Primavera) vestendo, prima di approdare in Friuli, le maglie di Gubbio e Sudtirol.

Benvenuto Leonardo!”