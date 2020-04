Saranno mille le persone, tra gli appartenenti a forze dell’ordine e militari, impegnate a Catania e provincia nei controlli sul rispetto delle norme per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. E’ quanto prevede un’ordinanza del questore Mario Della Cioppa che coordina gli interventi previsti da Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sammartino. Nell’operazione di controllo saranno impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, esercito e guardia costiera per un servizio definito dalla Questura “non di repressione, ma di protezione a garanzia che nessun altro catanese debba ammalarsi per l’egoismo o la superficialità di pochi”.