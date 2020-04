Alcuni pescatori di Castellammare del Golfo hanno deciso di donare oltre 70 kg di pesce appena pescato a chi ha difficoltà aggravate dall’emergenza Coronavirus. I pescatori sono stati coordinati dalla Capitaneria di porto, con il supporto dell’amministrazione comunale, ed il pesce è stato raccolto nello sportello di distribuzione alimentare allestito nella chiesa di san Giuseppe dall’interparrocchialità in collaborazione con il Comune. “Un gesto di solidarietà che mi commuove e mi rende orgoglioso dei tanti miei concittadini che in questi giorni di grande difficoltà si mettono a disposizione del prossimo e mostrano grande cuore”, ha dichiarato il sindaco Nicolò Rizzo. “Ringrazio i pescatori di Castellammare che pur vivendo anche loro grandi difficoltà del momento hanno deciso di far prevalere generosità e attenzione per gli altri”. Il primo cittadino ha poi ricordato che “rimanere a casa è il gesto più importante per ringraziare chi oggi si spende per gli altri”.