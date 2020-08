Un nuovo caso sospetto di coronavirus a bordo di un traghetto, costringe tutti i passeggeri a rimanere a bordo.

Il fatto è accaduto a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci salpato ieri da Barcellona e attraccato stamattina al porto di Genova: a bordo infatti, come riporta “Fanpage.it”, è stato individuato un sospetto caso di Covid-19, un marittimo che è stato preso in carico dal personale sanitario per essere sottoposto a tampone dopo aver avvertito i classici sintomi della malattia.

Nel frattempo, però, le più di 470 persone a bordo non sono potute scendere dalla nave e restano in attesa di conoscere l’esito del test.