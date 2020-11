Incredibile quanto successo a Fondi dove una casalinga positiva al Coronavirus è stata salvata dal suo smarthpone. Come? Attraverso il saturimetro.

Infatti secondo quanto porta “La Repubblica” la donna era in isolamento con evidenti sintomi da contagio, ma non riusciva a fare il tampone. Fortunatamente ha usato un App del suo Samsung che trasforma il telefono in saturimetro, così facendo ha chiamato il suo medico che ha avvertito il 118.





In ospedale alla donna è stata diagnosticata una polmonite bilaterale interstiziale, il saturimetro ha evidenziato che i valori della donna non erano per niente buoni.