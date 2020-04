Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, sorpreso in strada con la moto da cross nonostante le restrizioni imposte alla circolazione dai decreti anti-Coronavirus, un uomo è stato sanzionato dai carabinieri a Carlentini perché trovato a circolare sulla sua moto da cross priva di targa su una strada provinciale. L’uomo, equipaggiato, scorrazzava in direzione del centro abitato di Carlentini, dopo essersi divertito nel fuoristrada. I Carabinieri dopo averlo fermato gli hanno contestato la violazione delle norme sul contenimento della pandemia e riscontrando diverse irregolarità alla motocicletta, che risultava anche priva di revisione, hanno elevato numerose sanzioni al codice della strada. Inoltre il mezzo è stato asottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.