Sono stati denunciati un uomo ed una prostituta appartati in auto a Canicattì, i quali, non rispettavano così le norme legate al Coronavirus. A far scattare le indagini e’ stato l’uomo che ha chiesto l’intervento della polizia denunciando di essere stato derubato del portafogli. Gli investigatori hanno cosi’ accertato che la vittima aveva avuto un rapporto sessuale con la donna in cambio di venti euro. Al momento del pagamento la ragazza gli avrebbe pero’ strappato il portafogli che l’uomo aveva in mano. La donna, con precedenti specifici e sottoposta agli arresti domiciliari, e’ stata denunciata all’autorita’ giudiziaria per furto con strappo, evasione ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’. Quest’ultimo reato e’ stato contestato pure all’uomo vittima del furto.