Il campionato delle isole Far Oer sarà il primo a ripartire tra le 55 federazioni UEFA. Lì il Coronavirus ha fatto registrare solo 185 casi positivi, 0 decessi. Le disposizioni vedranno il massimo campionato di calcio ripartire da sabato 9 maggio. Ci saranno diverse regole come il divieto per i calciatori di sputare a terra o pulirsi il naso, oltre alla disinfettazione del pallone. Si giocherà a porta chiusa e per bere ognuno dovrà avere una propria bottiglia personale.