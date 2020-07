Su 1848 tamponi processati dai laboratori campani soltanto cinque hanno dato esito positivo. Ieri, 4 luglio, sono stati segnalati 2 nuovi positivi. Dunque nella giornata di oggi, 4 luglio, si registra una lieve risalita dei contagi nella regione. Con i nuovi due positivi il totale dei contagi sale a 4719. Si registrano anche due pazienti guariti dal Covid-19, portando così il totale dei guariti a 4086 (di cui 4.085 totalmente guariti e 1 clinicamente guarito). Anche oggi fortunatamente non si rilevano nuovi decessi. Il numero delle vittime resta dunque inchiodato a 432. In Campania, dunque, gli attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 201, esattamente come ieri. Fin dall’inizio della pandemia sono stati analizzati 292.593 tamponi.