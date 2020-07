L’uomo è finto in ospedale, l’aggressore invece è stato portato in commissariato dai poliziotti. Si tratta, riporta “il Mattino”, di uno straniero privo di documenti. Per questo motivo l’uomo non è stato ancora identificato. Il capotreno gli aveva chiesto di smettere di fumare e di indossare la mascherina, dal momento che viaggiava su un treno. Il viaggiatore, però, anziché scusarsi lo ha colpito con una testata al volto. L’episodio, è avvenuto intorno alle 13, all’altezza della stazione di Bellavista, territorio di Portici, sul treno che da Poggiomarino va verso Napoli. Alcuni turisti hanno chiamato il capotreno segnalando che un passeggero non solo non indossava la mascherina, ma che stava addirittura fumando. Il capotreno è stato portato al Loreto Mare dove è stato sottoposto ad una Tac. Per fortuna non è in gravi condizioni.