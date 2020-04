L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme emanate nel dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” un camionista risultato positivo al Covid-19 è partito da Padova fino ad arrivare a Orvieto. Con lui anche un collega. I due partono e durante il viaggio le condizioni del camionista si aggravano tanto che, all’altezza di Orvieto, l’uomo ha un malore. Intervene la polizia autostradale di Orvieto e si rende subito conto di essere davanti a una situazione delicata. L’autista del camion ha infatti tutti i sintomi del Covid-19 ma anche il compagno di viaggio ha cominciato a stare male. Viene contattata la Asl dove l’uomo ha fatto il tampone e la risposta è che l’uomo è positivo. L’uomo non ha solo incontrato i clienti di lavoro, ma ha anche sostato in diverse aree di servizio. Le autorità stanno facendo tutti gli accertamenti sul suo viaggio.