Nella fase 2 potrebbero cambiare i parametri per i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza “in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica”. È quanto prevede la bozza del “decreto aprile” che sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. Secondo quanto riporta Gds.it, la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) salirà da 9.360 euro a 10.000 euro; la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero, passerà da 30.000 euro a euro 50.000; la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero varierà da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti.

La novità, che è contenuta nella bozza del decreto di aprile, allargherebbe la platea dei beneficiari e dunque sarebbe un aiuto in più per chi in questi mesi di emergenza legata al coronavirus è costretto anche ad affrontare le difficoltà economiche. Tra le misure ancora in discussione nel decreto aprile c’è anche il reddito di emergenza il cui importo è compreso tra i 400 e gli 800 euro.

Complessivamente, nella prima bozza del decreto con le nuove misure anticoronavirus è contenuto un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza.