A Huntington beach e Newport beach, nell’Orange County, non è vietato l’accesso al litorale. In tanti sono andati al mare, viste anche le giornate di sole del weekend. Litorali pieni di ombrelloni, soltanto pochi indossano le mascherine. Come riporta Skytg24, nonostante l’emergenza Coronavirus negli Usa, nella contea californiana di Orange County, a differenza delle aree circostanti, non c’è divieto di accesso alla spiaggia. Moltissime persone hanno approfittato del bel tempo nel weekend per passare la giornata a fare surf, portare a spasso i cani, prendere il sole. Molti giocano sulla spiaggia senza mantenere il distanziamento sociale e senza indossare le mascherine protettive.