Gonzalo Villar, calciatore in forza alla Roma, combatte la quarantena palleggiando con un rotolo di carta igienica. Si è visto anche questo sui social network. In questi giorni nei quali l’Italia è forzatamente in quarantena, i campionati sono fermi e anche i calciatori sono costretti a rimanere a casa e i social network ovviamente sono una valvola di sfogo, e questo riguarda anche i personaggi pubblici. Tra questi c’è il centrocampista della Roma Gonzalo Villar, che ha pubblicato una Instagram Story in cui palleggia con un rotolo di carta igienica. Il calciatore ha poi commentato il video scrivento: “Sette giorni di isolamento in Italia, inizio a perdere la testa“.