Il Coronavirus ha fermato tutto il mondo. Il mondo dello calcio, così come tutti gli altri sport, è in attesa di capire cosa fare e quando riprendere. In attesa di questo la redazione di Ilovepalermocalcio.com ha intervistato Davide Morello Ds dell’Fc Messina. Queste le sue dichiarazioni:

Il DPCM ha imposto la quarantena a tutta l’Italia. Lei, lo staff e i calciatori come state vivendo la situazione?

«La situazione è quella che è, dobbiamo adattarci. Lo stop è stato inevitabile. Lo abbiamo preso in maniera inaspettata perché stavamo vivendo un bel momento di forma e fermarci così non è stato bello, ma prima di tutto viene la saluta e dobbiamo pensare questo».

In che maniera state cercando di mantenere i calciatori concentrati sul campionato?

«Giornalmente facciamo delle videochiamate. Il preparatore atletico e il mister, giornalmente, stilano un programma specifico di lavoro per i ragazzi, loro lo svolgono nelle loro abitazioni. Siamo sempre in contatto con loro».