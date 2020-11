Coronavirus Calabria: il nuovo commissario "Le mascherine non servono a un ca**o" (VIDEO)

Caos in Calabria per le frasi pronunciate dal nuovo commissario per l’emergenza, Giuseppe Zuccatelli, in un video.

Nel video il neocommissario afferma che le mascherine non servono a un ca**o, inoltre il commissario ha continuato dicendo: “Sai cosa serve? Serve la distanza. Per prenderti il virus devi stare con me e baciarmi 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti il virus non te lo prendi”.

Di seguito il video: