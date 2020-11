Come riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” anche Urbano Cairo vorrebbe vederci chiaro, sul caso tamponi in casa Lazio, essendo il club direttamente coinvolto visto che domenica scorsa al Grande Torino ha incontrato i biancocelesti perdendo oltretutto anche per il gol di un giocatore – Immobile – risultato positivo.

Il presidente Urbano Cairo avrebbe scritto alla Procura federale dopo il caso tamponi che riguarda la Lazio e che sta sollevando un polverone







Il quotidiano, inoltre, specifica che l’esposto di Cairo, che per conoscenza è stato inviato anche alla Federcalcio, sarebbe al momento fondato su “notizie di stampa”, quelle circolate dopo l’intervento dell’Uefa, per possibili violazioni del protocollo prima della sfida di domenica scorsa.