Tre postivi al Coronavirus nel Colonia, ma il calcio può continuare. Come riporta il “Corriere dello Sport”, tre persone, di cui non è nota l’identità, sono state trovate positive e sono asintomatiche, ma la formazione tedesca non interromperà la preparazione in vista della ripresa del campionato. Il Colonia ha fatto sapere che i tre contagiati andranno in quarantena per 14 giorni e che “gli allenamenti possono continuare come previsto, secondo le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono state messe in atto dal 6 aprile”.