La Bulgaria si prepara a tornare in campo. Il Ministero dello Sport ha preparato un piano per le formazioni del massimo campionato in vista poi della ripresa delle partite. L’11 maggio, come riporta TMW, saranno consentiti gli allenamenti individuali mentre dal 15 si potranno svolgere le sedute collettive in vista poi della ripresa dei tornei ipotizzata per il 5 o il 12 giugno.