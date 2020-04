Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, come riporta “Tgcom24” ha dichiarato che: «Il tasso di contagiosità del coronavirus è sotto 1 in tutte le regioni» e che «la curva dell’epidemia di Covid-19 continua sostanzialmente a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutta Italia». Inoltre, ha aggiunto, «si è ridotto il numero delle zone rosse: ora sono 74 comuni in 7 regioni».