Il Vasco da Gama ha annunciato che ben 16 tesserati della sua squadra sono risultati positivi al COVID-19, dopo i test effettuati su tutta la squadra, lo staff tecnico e i dipendenti del club: “Abbiamo constatato che 16 giocatori sono positivi, mentre altri tre avevano contratto il virus ma sono stati curati. Sono isolati dal gruppo, resteranno sotto osservazione ed effettueranno i test seriali fino a quando non saremo sicuri che non saranno più in grado di trasmettere il virus”.