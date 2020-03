Nonostante i 2.254 casi confermati di coronavirus e i 59 decessi il presidente brasiliano Jair Bolsonaro continua a considerare la pandemia nient’altro che “un’influenza di poco conto”. Secondo il leader brasiliano non è giusto bloccare l’intero Paese per fermare l’epidemia e occorre evitare che parte della stampa continui “a diffondere un sentimento di panico”, cavalcando la notizia “del grande numero di morti in Italia, un paese con un gran numero di vecchi e con un clima totalmente diverso dal nostro”, favorendo “una vera e propria isteria nel Paese”.