Dovrebbe arrivare entro stasera il testo definitivo del decreto “Cura Italia ” annunciato ieri dal governo Conte dopo il consiglio dei Ministri. Lo ha annunciato in conferenza stampa il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Rispondendo a una domanda dei giornalistica, Borrelli infatti ha dichiarato: “Si tratta di un decreto molto importante, con una consistenza molto forte in termine di manovra di finanza pubblica. Ci sono tanti aspetti da sistemare. Il decreto uscirà in serata e lo vedremo già domani i Gazzetta”.