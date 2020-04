Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di incoraggiare i bambini a masturbarsi, in un messaggio pubblicato sul suo account Facebook e successivamente eliminato dal profilo. Il post è stato riportato da diversi media brasiliani prima della sua rimozione, scatenando le polemiche nel Paese.

Questo il contenuto del post: “Questa è l’Oms che molti dicono che devo seguire sul caso del coronavirus. Dovremmo seguire anche le loro raccomandazioni per le politiche educative? Per i bambini dai 0 ai 4 anni di età: soddisfazione e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione, una identità di genere positiva e relazioni tra persone dello stesso sesso. Per bambini dai 9 ai 12 anni: prima esperienza sessuale”. si leggeva nel post, che non citava alcuna fonte.

La scorsa settimana, Bolsonaro aveva criticato l’Organizzazione mondiale della Sanità in merito al tema del coronavirus, dichiarando che il capo dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesu, non avrebbe l’autorità per raccomandare quali misure il Brasile dovrebbe prendere per affrontare la pandemia.