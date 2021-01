Un bollettino odierno molto preoccupante per la Sicilia, sono 1.692 i nuovi contagi da Coronavirus (mai così tanti negli ultimi 15 giorni) su 9.767 tamponi processati: il tasso di positività è del 17,3%, il più alto registrato oggi in Italia. Le vittime sono 29. Conforta quanto meno il dato sui guariti che oggi sono 1.350.

Dopo giorni di aumento invece sono in calo i ricoveri in regime ordinario: 1.190 in tutto, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano ricoverati 194 pazienti (+4). I contagi odierni sono così suddivisi: 485 a Palermo, 449 a Catania, 207 a Messina, 193 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa, 51 ad Enna.





In salita oggi il dato dei nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 20.331 contro i 15.378 di ieri, ma con molti tamponi in più: 178.596 contro i 135.106 di 24 ore fa. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, si sposta di poco in avanti rispetto a ieri: 11,4% contro l’11,3%. I decessi sono 548 (ieri 649), per un totale di 76.877 all’inizio dell’epidemia.

Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di ieri, 2.571 in tutto, mentre in calo di 221 il numero di ricoveri ordinari, che ieri aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.