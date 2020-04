L’emergenza Coronavirus sta portando conseguenze disastrose soprattutto in campo economico. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” in merito al decreto “Cura Italia” sono stati bocciati degli emendamenti in favore delle scuole paritarie, che adesso sarebbero a rischio chiusura. Si tratta di circa 12 mila istituti frequentati da 800 mila studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado con ben 100 mila lavoratori impiegati.