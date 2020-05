Il governo ha detto sì alla mobilità tra regioni a partire dal 3 giugno, ma questo potrebbe non accadere nel caso in cui il rischio contagio dovesse essere elevato. Lo ha detto il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, a La Vita in Diretta: “Si riaprirà il 3 giugno alla mobilità infra regionale per le regioni che hanno rischio medio o basso, ma se per alcune ci dovesse essere un rischio alto questo non sarà ritenuto opportuno. Speriamo che al 3 giugno arrivino tutte alle condizioni per poterlo fare”.