Bill Gates, fondatore di Microsoft, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Stampa”. Ecco quanto affermato: «La pandemia finirà soltanto nel 2022. Pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale. Se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera. Ci sono due, tre vaccini promettenti, mi aspetto che ci sia l’autorizzazione all’uso. Usa? in termini di ricerca ha dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due».