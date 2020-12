Secondo Bill Gates per uscire dall’incubo Coronavirus e dunque poter ricominciare a vivere una vita «normale» dovremmo aspettare ancora, almeno un anno.

Secondo quanto riporta “Corriere.it”, Gates parla della prima metà del 2022 perché il mondo (tutto il mondo) possa liberarsi davvero del virus:

«Credo che tutti i vaccini saranno approvati entro l’estate del 2021. Il problema sarà più che altro di logistica, nel trasportare i vaccini. Penso che raccoglieremo soldi e dunque avremo la capacità produttiva. Così per il mondo ricco e per il mondo interno, nella prima metà del 2022 dovremmo essere in grado di ottenere la copertura vaccinale che in gran parte pone fine a questa pandemia», ha detto, intervistato da Hindustan Times