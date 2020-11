«Un nuovo lockdown generalizzato sarebbe una catastrofe».

Parla così Silvio Berlusconi in un’intervista a “Libero”.





Berluscono ha esortato comunque ad affidarsi ai tecnici, perche’ «solo loro possono valutare come combattere al meglio questo virus subdolo e tremendo».

«Se il governo ci avesse ascoltati non saremmo in questa situazione…Comunque una regola dovrebbe essere chiara: non si chiude nessuna attivita’, se non si risarcisce in tempi certi chi la svolge» – ha poi concluso -.