L’ex presidente del Consiglio e attuale patron del Monza è risultato positivo al Covid-19. Tuttavia ha rilasciato alcune dichiarazioni per tranquillizzare tutti sul proprio stato di salute. Ecco quanto riportato da “Gds.it”: “Vorrei essere con voi, ma come sapete sono anch’io vittima del contagio del Covid, una malattia di cui non ho mai sottovalutato l’importanza nè i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica. Non ho febbre, non ho dolori e voglio rassicurarvi: sto abbastanza bene, continuerò a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso”.