Scatenata l’Alessandria sul mercato nelle ultime ore. I Grigi pescano ancora nel mare amaranto della Reggina e dopo Corazza, corteggiato a lungo dal Palermo, si assicurano anche le prestazioni di Matteo Rubin, terzino sinistro con grande esperienza fra serie A e B. Si tratta certo di un colpo importante per la categoria, che la società ha comunicato sul proprio sito ufficiale

“Arriva oggi all’Alessandria, dalla Reggina, Matteo Rubin. Per lui, 349 gare ufficiali, di cui 110 in A e 138 in B, a governare la fascia sinistra. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno, con tanti propositi ambiziosi e tanta voglia di fare bene.”