Beppe Bergomi intervistato da Passioneinter.com, nella rubrica in diretta Instagram #ASKPASSIONEINTER, spiega come è cambiata la sua personale percezione dell’epidemia da Coronavirus,. Di seguito alcune sue parole: «Ho avuto qualche problema all’inizio perché non avevo avuto la giusta percezione ed ero in giro per l’Italia, prima a Napoli e poi a Perugia. L’otto sera ho iniziato a non star bene ed ho avuto un po’ di febbre, adesso sono bene e sono in casa, al massimo scendo in giardino per prendere una boccata d’aria».