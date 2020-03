La benedizione Urbi et Orbi di Francesco trasmessa alle 18 su RaiUno, è stata vista da 8 milioni 625mila spettatori con il 32.69% di share, ma sono molte di più le persone che l’hanno seguito in tv dal momento che Papa Francesco e il suo storico messaggio è stato dato in diretta anche su altri canali come Tv2000, la televisione dei Vescovi, che ha raccolto 2,8 milioni di spettatori e altri canali all news come Skytg24 e Rainews24. Stando a quanto riportato da “repubblica.it”, in tutto sono più di 11 milioni le persone che ieri sera si sono collegati con piazza San Pietro per lo storico evento.