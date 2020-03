In una situazione molto critica legata all’emergenza Coronavirus, l’ex tecnico del Palermo Gattuso si aggiunge alla sfilza di nomi che ha fornito il proprio contributo tramite gesti di solidarietà. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna di “Repubblica”, il tecnico si è reso protagonista di ben tre iniziative di beneficenza direttamente da casa sua a Posillipo. Per prima cosa ha contribuito all’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il Comune di Corigliano a Rozzano, suo luogo di nascita per poi farsi carico delle spese per l’acquisto di tamponi. Ma non finisce di certo qui, il mister ha anche aderito all’iniziativa lanciata da Alex del Piero insieme ai campioni del mondo 2006: una raccolta fondi da mettere a disposizione della Croce Rossa Italiana.