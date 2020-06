Succede a Bari. Come si legge su “La Repubblica” un 21enne, positivo al coronavirus e asintomatico, è andato a lavorare in un ristorante nel quartiere Libertà per paura di perdere il lavoro. Il caso è ora all’attenzione del sostituto procuratore Marcello Quercia e il giovane è stato denunciato per violazione degli obblighi di quarantena. La Asl, che ha effettuato i tamponi ai suoi colleghi e al datore di lavoro, potrebbe disporre la temporanea chiusura del locale.