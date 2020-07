Un caso di positività al covid 19 è stato riscontrato da qualche giorno a Bagheria. Si tratta, come riporta “Lavocedibagheria.it”, di un’anziana che non presentava nessun sintomo ma che doveva ricoverarsi in una struttura ospedaliera, e come avviene in questi casi è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. La signora è in quarantena e nei prossimi giorni sarà sottoposta nuovamente al tampone.