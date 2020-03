Intervenuto in un’intervista a “Fanpage.it”, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha parlato della situazione della scuola italiana durante l’emergenza Coronavirus: “Quando riapriranno? Quando le autorità sanitarie ci diranno che non ci sono rischi. Abbiamo intanto escluso la presenza nelle aule a luglio. Ai docenti e a tutto il personale dico grazie per gli sforzi titanici di questo periodo. Saranno tutti capitalizzati. La scuola sta dando molto al Paese”.