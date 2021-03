Ieri 291 nuovi contagi a Palermo sui 695 registrati in tutta la regione.

«Non siamo preoccupati – dice a “Gds.it” il commissario per l’emergenza Covid per la provincia di Palermo Renato Costa – ma stiamo monitorando la situazione in alcune zone della città. Comportamenti non corretti hanno determinato un aumento dei contagi. Sta succedendo quello che è successo a Natale o avviene in molti comuni della provincia: si organizzano feste, si fanno pranzi con tante persone – aggiunge Costa -. Ma proprio adesso che ci stiamo immunizzando serve la massima attenzione».