L’emergenza Coronavirus continua in Italia, sono aumentati i contagi sul posto di lavoro. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero ” c’è stato un aumento di denunce all’Inail per contagio sul posto di lavoro, più di 43 mila. La metà sono medici e infermieri, che sono le categorie più esposte al contagio per ovvi motivi.