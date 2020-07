Preoccupazione in vista degli ottavi di Champions League, quelli tra Barcellona e Napoli. Ciò che preoccupa maggiormente sono il numero di casi di Coronavirus in Catalogna, ben 755 positivi nell’ultimo weekend. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” spiega il piano B della Uefa. Ovvero, se le norme dovessero impedire l’arrivo del Napoli in Catalogna, si potrebbe giocare a Lisbona, come per la final eight.