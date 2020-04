Gabriele Buia, presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori, ha criticato la prosecuzione del lockdown per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a “La Stampa”: «Se non arriva in fretta liquidità, saremo costretti a sospendere i pagamenti e sarà un disastro. Riaprono le librerie? Con tutto il rispetto per la cultura, ma i libri non si possono comprare su internet? Sono pazzi. Il governo e il legislatore non si rendono assolutamente conto di come funziona il nostro comparto e quanto le costruzioni siano diverse dalle altre attività».