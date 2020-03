L’emergenza Coronavirus sta mandando nel panico l’Italia intera, secondo quanto riporta “Il Messaggero” le stazioni dei bus a Roma che vanno verso il Sud Italia sono state prese d’assalto. Nessuno con autocertificazione, nessun controllo, scene molto simili a quelle viste a Milano alla stazione di Porta Garibaldi. Già da ieri i locali hanno chiuso alle ore 18 per via dei controlli della Polizia e dei carabinieri, ma a quanto pare il settore dei trasporti nella capitale non è stato per niente controllato.