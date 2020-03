L’imprenditore Salvatore Moncada ha donato 100 mila euro all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per l’acquisto di 6 respiratori per i pazienti del reparto di Terapia intensiva. Le attrezzature arriveranno entro la fine del mese.

«Ci auguriamo che questo gesto possa essere da esempio – scrive Salvatore Moncada – per tutte le altre realtà imprenditoriali che, trovandosi nella condizione di poterlo fare, contribuiscano a rendere più attrezzate e fornite le strutture ospedaliere del territorio agrigentino, consentendo di fronteggiare l’emergenza coronavirus aumentando la capacità assistenziale»